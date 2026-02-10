Da Salerno fino in Cilento | il Carnevale travolge grandi e piccini gli appuntamenti

Da Salerno fino in Cilento, il Carnevale prende vita tra sfilate, maschere e coriandoli. Le feste stanno già coinvolgendo grandi e piccini, che si preparano a divertirsi in maschera e a vivere momenti di allegria genuina. Le strade si riempiono di colori, mentre le famiglie si organizzano per le varie iniziative in programma.

Il Carnevale di avvicina e tanti bambini sono già pronti a indossare i loro costumi e a lanciare i coriandoli nelle feste a tema. In particolare, l'associazione Torrione Eventi APS domenica 15 febbraio, dalle ore 10.30 in piazza Gian Camillo Gloriosi, ha organizzato il "Carnevale a Torrione".

