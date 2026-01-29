Un' azienda di Pozzuoli coltiva e fa fiorire l' inclusione premiata nella Capitale

Un’azienda di Pozzuoli sta facendo parlare di sé per il suo impegno nell’inclusione sociale. Da dieci anni, attraverso un bando promosso da Confagricoltura, Senior L’età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali, questa impresa sostiene l’agricoltura sociale in Italia. Recentemente, ha ricevuto un riconoscimento importante a Roma, mettendo in luce il lavoro di chi usa il settore agricolo per promuovere l’inclusione e l’integrazione.

Da 10 anni il bando promosso da Confagricoltura, Senior L'età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali, costituisce uno dei principali strumenti di sostegno all'agricoltura sociale in Italia. Valorizza infatti progetti capaci di coniugare impresa agricola, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. Tra i vincitori dell'edizione 2026 spicca l'azienda vivaistica di Pozzuoli Tammaro società agricola Srl, grazie al progetto "Vivaio sociale: coltiviamo inclusione". Il riconoscimento è stato conferito a Roma, a Palazzo della Valle, alla presenza del sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra.

