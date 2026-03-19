Alviero Martini 1A Classe ha presentato Bloom City, una nuova linea dedicata alle donne moderne. La collezione combina un design semplice con dettagli Geo e colori vivaci, offrendo capi pensati per un look urbano e fresco. La proposta si rivolge a chi cerca uno stile che si adatti alla vita quotidiana senza rinunciare a un tocco di originalità.

La nuova linea Bloom City di Alviero Martini 1A Classe unisce design pulito, dettagli Geo e colori vivaci per una collezione pensata per la donna contemporanea. La primavera urbana ha un nuovo volto e porta la firma di Alviero Martini 1A Classe. Il brand presenta Bloom City, una linea di borse pensata per la donna contemporanea, dinamica e sicura del proprio stile, che cerca carattere anche nella quotidianità. La collezione, realizzata in saffiano, si distingue per un dettaglio iconico: una linguetta squadrata applicata sul fronte che si sovrappone all’inserto in stampa Geo a banda verticale, incorniciando il logo lettering dorato. Un equilibrio perfetto tra rigore e riconoscibilità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alviero Martini 1A Classe presenta Bloom City: la nuova linea che fa fiorire lo stile urbano

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