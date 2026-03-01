Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta sui limiti etici di Hegseth

Il Pentagono ha impiegato il modello Claude di Anthropic per condurre un attacco contro l’Iran, nonostante il divieto del capo del dipartimento di usare l’intelligenza artificiale prodotta dalla startup. Anthropic era stata esclusa dal Dipartimento militare in passato a causa delle preoccupazioni etiche sollevate dall’amministratore. La decisione di ricorrere a questa tecnologia si è verificata nonostante le restrizioni interne.

Per l’attacco all’Iran sarebbe stato usato il modello Claude di Anthropic, uno strumento usa nonostante il divieto del capo del Pentagono Pete Hegseth sull’uso dell’intelligenza artificiale creata dalla startup. A riportare la notizia è il Wall Street Journal, citando alcune fonti. Anthropic sarebbe stata usata per le valutazioni di intelligence, l’identificazione dei target e per simulare scenari di battaglia. Il caso di Anthropic ha tenuto banco nei media americani quando il 27 e 28 febbraio 2026, l’amministrazione Trump ha imposto un divieto federale all’uso delle tecnologie dell’azienda. Questo perché la start up del Ceo Dario Amodei si è rifiutata di rimuovere i limiti etici dal proprio modello di intelligenza artificiale, Claude. 🔗 Leggi su Open.online

Il Pentagono ha usato Anthropic AI per l’attacco all’Iran. Subito dopo aver interrotto i contratti con l’aziendaIl Pentagono ha usato il modello Claude di Anthropic AI per condurre l’attacco all’Iran.

Pentagono contro Anthropic: il Ceo Amodei convocato da Hegseth dopo il caso Venezuela. Cosa rischia la startup che vuole una AI “etica”Da quando il 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto l’operazione Absolute Resolve per catturare l’ormai ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e...

Aggiornamenti e notizie su Pentagono.

Temi più discussi: Anthropic non vuole che la sua AI venga usata per uccidere o sorvegliare, ma il governo americano ha altri piani; Anthropic sfida il Pentagono: L’intelligenza artificiale deve avere limiti etici; Anthropic e Pentagono, è scontro aperto: qui si gioca il futuro; Usa, Pentagono abbatte per sbaglio un drone governativo. Cieli di El Paso chiusi.

Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta «sui limiti etici» di HegsethLo riporta il Wall Street Journal: la sua intelligenza artificiale è servita per le valutazioni di intelligence, l'identificazione dei target e per simulare scenari di battaglia. Storia di una start u ... open.online

Il Pentagono ha usato Anthropic per l'attacco in Iran nonostante il divieto' ++Il Pentagono ha usato il modello Claude di Anthropic per l'attacco all'Iran, lanciato poco dopo che il capo del Pentagono Pete Heghseth aveva imposto il divieto di utilizzato degli strumenti dell'inte ... ansa.it

Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l'Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l'offerta «sui limiti etici» di Hegseth x.com

Il confronto tra Pentagono e Anthropic sull’uso di modelli di intelligenza artificiale privi di restrizioni riaccende il dibattito tra esigenze militari e tutela dai rischi tecnologici. - facebook.com facebook