Durante una trasmissione televisiva, è stata diffusa la notizia della morte dell’attore, ma successivamente è stato chiarito che era in vita. L’attore ha commentato l’accaduto, affermando di aver pensato fosse la fine del mondo, ma di stare bene. La CNN aveva trasmesso la notizia senza conferme ufficiali, creando confusione tra i telespettatori. L’incidente ha attirato l’attenzione sui rischi di informazioni errate in tv.

La propria morte annunciata in diretta tv, mentre si è vivi e vegeti. Non è una scena da film, anche se con lui il confine è sempre sottile, ma quello che è successo davvero a Michael J. Fox, che si è ritrovato protagonista inconsapevole di un clamoroso errore della CNN. Mercoledì 8 aprile l’emittente americana ha infatti diffuso, e in alcuni casi mandato in onda, un servizio commemorativo dedicato all’attore, trattandolo come se fosse già morto. Un video costruito come un classico omaggio postumo, con immagini di repertorio, interviste e una narrazione al passato. Solo che Fox è vivo. E lo ha fatto sapere lui stesso. La reazione dell’attore è arrivata su Threads, con il tono ironico che lo ha sempre contraddistinto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pensavo fosse la fine del mondo. Invece sono solo io e sto bene”: Michael J. Fox smentisce la notizia della sua morte data dalla CNN

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Io pensavo fosse sempre lo stesso mal di testa… invece no. Col tempo ho capito che ne ho almeno 4 diversi. E la cosa assurda è che li riconosco anche. C’è quello da intossicazione (latticini o vino… e zac), quello da cervicale (quando sto storta ore col pc), q - facebook.com facebook

Non pensavo fosse così sentita la cosa x.com