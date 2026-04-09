Pensavano davvero fossi Robert Redford | il cronista del Watergate Bob Woodward e quegli appuntamenti finiti male

Bob Woodward, il giornalista noto per aver svelato lo scandalo del Watergate, ha raccontato di aver ricevuto incontri con persone che credevano fosse Robert Redford. Questi appuntamenti non sono andati a buon fine e hanno portato a fraintendimenti. Woodward ha anche parlato di come alcuni di questi incontri abbiano avuto esiti negativi, nonostante la sua notorietà nel mondo del giornalismo investigativo.

Avrà anche costretto un presidente americano a dimettersi, ma non era Robert Redford. Bob Woodward, leggendario giornalista investigativo del Washington Post, ha recentemente condiviso un ironico ricordo legato al cinquantesimo anniversario di Tutti gli uomini del presidente, rivelando come l’interpretazione di Robert Redford abbia condizionato la sua vita privata. Nonostante il prestigio di essere rappresentato sul grande schermo da una delle icone più affascinanti di Hollywood, il cronista ha spiegato che il confronto estetico con l’attore generò situazioni imbarazzanti durante i suoi appuntamenti galanti. Woodward ha ricordato con umorismo la delusione visibile sul volto di diverse donne che, dopo aver accettato un invito al telefono, si aspettavano di veder comparire sulla porta il divo del cinema anziché il giornalista reale. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Pensavano davvero fossi Robert Redford”: il cronista del Watergate Bob Woodward e quegli appuntamenti finiti male "Robert Redford ha cambiato la mia vita sessuale": la confessione di Bob WoodwardLa rivelazione del giornalista del Washington Post che dopo essersi visto interpretare da Redford in Tutti gli uomini del presidente ha registrato un... Robert Redford, il divo e antidivo del cinemaRobert Redford, tra gli attori statunitensi di maggiore spicco spentosi a settembre dello scorso anno, ancora oggi viene considerato non solo di gran...