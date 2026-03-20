Robert Redford, attore statunitense noto per ruoli cinematografici di grande successo, è scomparso a settembre. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi film, diventando una figura di rilievo nel panorama hollywoodiano. Redford ha partecipato a produzioni che hanno segnato la storia del cinema, distinguendosi per il suo talento e la presenza sul grande schermo. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel mondo dello spettacolo.

Robert Redford, tra gli attori statunitensi di maggiore spicco spentosi a settembre dello scorso anno, ancora oggi viene considerato non solo di gran talento, capace di interpretare ogni ruolo in modo unico, ma anche un sex symbol amato da intere generazioni che si sono riviste nelle storie raccontate dai suoi film. Robert Redford, da ragazzino della porta accanto a “Golden Boy” del cinema americano. Nato e cresciuto a Santa Monica da una famiglia di origini irlandesi e scozzesi, da sempre si è mostrato timido, introverso e riservato, con una spiccata sensibilità che riversava anche nell’amore verso la natura e la semplicità. Legatissimo... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Robert Redford, il divo e antidivo del cinema

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