Il Barcellona ha pubblicato sui suoi canali social un video di Pedri che ha fatto il giro del web. Il centrocampista si è reinventato giocoliere nel mezzo dell'allenamento: il risultato è da applausi!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Barcellona, Pedri è magia pura! Percorre metà campo con il pallone incollato alla testa

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