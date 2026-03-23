Barcellona Pedri è magia pura! Percorre metà campo con il pallone incollato alla testa
Il Barcellona ha pubblicato sui suoi canali social un video di Pedri che ha fatto il giro del web. Il centrocampista si è reinventato giocoliere nel mezzo dell'allenamento: il risultato è da applausi!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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