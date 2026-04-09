Pedalando nella natura e nella storia | Appia Antica & Acquedotti

Un tour guidato lungo l’Appia Antica permette di esplorare la storica via romana e i suoi dintorni, attraversando paesaggi naturali e zone di grande interesse archeologico. Durante l’escursione si può visitare anche il sito degli acquedotti antichi, testimoni di un passato ingegneristico importante. L’itinerario include alcune location utilizzate come set cinematografici di film famosi, come La Grande Bellezza e Ben-Hur.

Voglia di tour guidato sull’Appia Antica per vedere più siti possibili? Scopri il set dove sono stati girati film tra cui La Grande Bellezza e Ben-Hur. Una guida sarà a tua disposizione per raccontarti le storie più intriganti che hanno popolato il Parco dal 312 aC fino ad oggi. Un viaggio nel. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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