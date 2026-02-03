Cus Catania alla processione per l' offerta della cera | prima volta nella storia della Polisportiva più antica della città

Questa mattina il Cus Catania ha partecipato per la prima volta alla tradizionale processione per l’offerta della cera. La società polisportiva più antica di Catania, che compie quasi ottant’anni, ha deciso di prendere parte a questa cerimonia, rafforzando il suo legame con la città e le sue tradizioni. La partecipazione del Cus rappresenta un momento storico, mai avvenuto prima, e dimostra il suo ruolo sempre più centrale nel tessuto sportivo e culturale di Catania.

