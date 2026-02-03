Cus Catania alla processione per l' offerta della cera | prima volta nella storia della Polisportiva più antica della città
Questa mattina il Cus Catania ha partecipato per la prima volta alla tradizionale processione per l’offerta della cera. La società polisportiva più antica di Catania, che compie quasi ottant’anni, ha deciso di prendere parte a questa cerimonia, rafforzando il suo legame con la città e le sue tradizioni. La partecipazione del Cus rappresenta un momento storico, mai avvenuto prima, e dimostra il suo ruolo sempre più centrale nel tessuto sportivo e culturale di Catania.
Il Cus Catania, che ha quasi ottant'anni di vita, oltre ad essere la società polisportiva più antica di Catania, riveste sempre un ruolo cardine nella promozione dello sport agonistico a livello cittadino e nella formazione sportiva degli studenti universitari. Accrescendo nel tempo il legame con.
