Giulia Salemi torna in tv come inviata a Pechino Express. La showgirl annuncia che sarà in quattro puntate e si prepara a partire il 12 marzo. Per la prima volta, parla dei retroscena e del viaggio che la aspetta, promettendo un’esperienza autentica e intensa.

Giulia Salemi verso Pechino Express: il 12 marzo inizia il viaggio più vero. Lei parla per la prima volta. Ci sono viaggi che si fanno con una valigia. E poi ci sono quelli che si fanno con il coraggio.Dal 12 marzo, per Giulia Salemi, inizierà proprio questo secondo tipo di avventura: Pechino Express non è solo un programma televisivo, è un'esperienza che mette a nudo carattere, istinto e autenticità. E se c'è una cosa che Giulia ha dimostrato negli anni, è la capacità di trasformare ogni esperienza in un tassello di crescita personale. Leggi anche MasterChef Italia, rush finale: torna Anna Zhang e arriva lo Skill Test negli abissi con Ángel León Abituata ai riflettori, ai red carpet e agli studi televisivi, questa volta Giulia si troverà lontana dalle certezze del set.

© 361magazine.com - Giulia Salemi inviata a Pechino Express, rivela dei retroscena: “Sarò in quattro puntate”

Giulia Salemi torna in tv e si prepara a svelare qualche retroscena.

Giulia Salemi condivide i suoi obiettivi per il 2026, offrendo una panoramica sincera sui suoi propositi e sulle sfide affrontate finora.

Giulia Salemi torna a Pechino Express e svela un segreto su InstagramGiulia Salemi rompe il silenzio: è stata in Cina per due settimane per registrare Pechino Express. Non come concorrente, nuovo ruolo ... mondotv24.it

Salemi inviata di Pechino Express: 'Sarà emozionante seguire le dinamiche tra le coppie'Giulia Salemi sta attraversando un periodo particolarmente intenso e felice, sia sul piano personale che professionale. Lo ha raccontato lei stessa, in un'intervista rilasciata a Cosmopolitan, durante ... it.blastingnews.com

