Oggi, giovedì 9 aprile, la competizione di Pechino Express porta i concorrenti tra Shanghai e Hangzhou, affrontando un percorso di circa 519 chilometri. La tappa si svolge nel cuore dell’Estremo Oriente, coinvolgendo partecipanti in una sfida lunga e impegnativa attraverso le strade di due delle città più importanti della Cina. La gara si concentra sull’attraversamento di questa regione, mettendo alla prova resistenza e capacità di adattamento dei concorrenti.

La sfida di Pechino Express si sposta oggi, giovedì 9 aprile, nel cuore pulsante dell’Estremo Oriente. Le sette coppie rimaste in gara affrontano un percorso di 519 km che parte dalla metropoli di Shanghai per concludersi nel borgo di Yuliang, attraversando Hangzhou lungo una direttrice che promette scontri duri e scoperte culturali profonde. Il passaggio alla Cina segna un punto di svolta logistico e narrativo per il format prodotto da Banijay Italia. I viaggiatori, dotati esclusivamente di un euro al giorno a testa in valuta locale e del minimo indispensabile per sopravvivere, dovranno misurarsi con l’impatto di una realtà urbana massiccia come quella di Shanghai, che conta 41 milioni di abitanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pechino Express: 519 km tra Shanghai e Hangzhou, sfida estrema

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