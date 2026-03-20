Pechino Express 238 km in Indonesia | trionfano le DJ

Nella puntata di Pechino Express, i concorrenti hanno percorso 238 chilometri in Indonesia. Le DJ si sono imposte come vincitrici, dimostrando determinazione e spirito competitivo. I viaggiatori hanno affrontato il percorso con impegno, mantenendo alta la tensione e la sfida tra le squadre. La gara prosegue con sempre più intensità, mentre i partecipanti cercano di conquistare la vittoria.

Il resoconto della puntata. Determinati e sempre più agguerriti, i viaggiatori di Pechino Express continuano la loro corsa. Nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie hanno percorso 238 chilometri: dal porto di Ketapang, attraverso la campagna indonesiana, fino a Lumajang, sede del Libro Rosso, con traguardo finale alle spettacolari cascate di Tumpak Sewu. A vincere la puntata sono state Le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo, mentre il primo eliminato dell’inedito Duello ha visto uscire di scena I Creator, Elisa Maino e Mattia Stanga. Sul fronte degli ascolti, l’episodio trasmesso su Sky Uno ha registrato 628mila spettatori e il 2,7% di share, con oltre un milione di contatti e una crescita del 47% rispetto alla scorsa stagione. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Pechino Express, 238 km in Indonesia: trionfano le DJ, Articoli correlati Leggi anche: Pechino Express fa tappa alle cascate Tumpak Sewu, considerate le più belle dell’Indonesia Pechino Express riparte: viaggio estremo tra Indonesia, Cina e GiapponeIn onda giovedì La nuova stagione di Pechino Express debutta giovedì 12 marzo alle 21. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pechino Express Temi più discussi: Pechino Express, la seconda tappa porta i viaggiatori a Giava; Pechino Express, spoiler della seconda puntata: dai 238 km in Indonesia al primo duello eliminatorio, cosa sappiamo; Pechino Express 2026, la coppia eliminata della seconda puntata e la classifica dei viaggiatori; Pechino Express 2026, Ex vincitori di Duello e Creator eliminati. FOTO. Pechino Express, 238 km in Indonesia: trionfano le DJ,Determinati e sempre più agguerriti, i viaggiatori di Pechino Express continuano la loro corsa. Nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le coppie hanno percorso 238 ... 361magazine.com Pechino Express: eliminati, pagelle e vincitori seconda tappaResoconto completo della seconda puntata di Pechino Express 2026 in Indonesia. Eliminati i Creator, trionfano le DJ. Le pagelle ... mondotv24.it “Ci piace condividere il viaggio” Le #DJ vincono la seconda tappa di #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook Come puoi non dare un passaggio a delle manine così piccole #PECHINOEXPRESS x.com