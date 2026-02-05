Due persone denunciate per abbattimento abusivo di alberi nel bosco della Presila

Due persone sono state denunciate dai carabinieri nel bosco della Presila, in provincia di Catanzaro. Avevano abbattuto alberi senza permesso e sono stati colti sul fatto. La polizia forestale ha trovato le tracce dell’attività illegale e ha portato i due uomini in caserma. Ora rischiano una denuncia penale per danneggiamento ambientale.

**** Nel cuore del bosco della Presila, in provincia di Catanzaro, è stata denunciata in flagranza di reato una grave attività di abbattimento abusivo di alberi. Le operazioni dei Carabinieri del Nucleo Forestale di Serrastretta hanno scoperto, durante un controllo mirato, l’abbattimento di 37 alberi ad alto fusto, in totale contrasto con le autorizzazioni previste. L’intervento, effettuato in un’area protetta, ha provocato un danno significativo all’ambiente, con un netto deterioramento del paesaggio. La denuncia è stata presentata dopo che i militari hanno sorpreso i due soggetti in azione, mentre si trovavano ancora all’interno della zona interessata.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Presila Bosco Sequestrato scarico abusivo di un caseificio, denunciate due persone Nella notte, i Carabinieri Forestali hanno sequestrato un scarico abusivo di un caseificio, denunciando due persone. Deposito abusivo e combustione di rifiuti a Militello: tre persone denunciate Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Presila Bosco Argomenti discussi: Due persone denunciate a Campobello di Mazara per ricettazione; TRUFFA ONLINE PER OLTRE 1.000 EURO: DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI; La Polizia di Stato denuncia due persone.; Controlli antidroga: due persone denunciate ed una segnalata. Tagli abusivi di alberi nei boschi della presila: denunciate due personeIndividuata l'abbattimento illecito di 37 piante ad alto fusto. I militari hanno sorpreso i responsabili in flagranza di reato ... corrieredellacalabria.it Crotone: due persone denunciate e un’attività commerciale sottoposta a sequestroUn’importante operazione interforze, inserita nel piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta e predisposta con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, ... ilmetropolitano.it Foggia, scontro tra due monopattini in zona pedonale: feriti un uomo e una donna Un clamoroso ma altrettanto pericoloso scontro tra due persone, in monopattino, nella centralissima via Lanza, nella zona dell’isola pedonale. E’ accaduto stamane a Foggia, a facebook "L’amore è la sfida di unire due persone imperfette per formare una relazione perfetta." #ArtePerSentimento ~Amore #VentagliDiParole #buongiorno ©PascalCampion x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.