Il sindaco di Roma ha comunicato sui social media che i lavori per le nuove stazioni della Metro C non prevedono l’abbattimento di alberi. La dichiarazione arriva in risposta a richieste di chiarimenti riguardo all’impatto ambientale dei progetti di ampliamento della metropolitana. Nessuna altra informazione è stata fornita al momento, e le autorità continuano a seguire da vicino lo sviluppo dei cantieri.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto chiarire attraverso i social media la posizione dell’amministrazione riguardo ai lavori per le nuove stazioni della Metro C. In un post, ha affermato: “Per i lavori delle nuove stazioni della Metro C non è previsto alcun abbattimento di alberi. Abbiamo scelto di salvarli tutti. Ogni albero viene espiantato con tecniche specifiche che preservano l’apparato radicale, per essere poi ripiantato e continuare a vivere.” Interventi di Ricollocazione degli Alberi. Il sindaco ha evidenziato che alcuni alberi sono già stati ricollocati, come i lecci di Viale Mazzini, ora nel Parco di Monte Mario, vicino alla scuola Parco della Vittoria. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Gualtieri, per lavori nuove stazioni della Metro C nessun abbattimento di alberi

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