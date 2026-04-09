A Paternò, le forze dell’ordine hanno avviato un’operazione di sorveglianza che ha portato a 115 controlli tra strade e bar. Durante l’intervento sono state elevate diverse sanzioni a carico di cittadini e attività commerciali. L’operazione si è concentrata sui principali punti di ritrovo e passaggio della città, con verifiche volte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza pubblica e stradale.

Le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione di sorveglianza straordinaria a Paternò, concentrando l’attenzione su controlli stradali e verifiche della sicurezza pubblica nei punti nevralgici della città. Durante il dispositivo, le pattuglie del Commissariato hanno monitorato i varchi d’accesso al comune, le zone periferiche e il cuore del centro urbano, identificando complessivamente 115 persone, tra le quali risultano esserci 27 soggetti con precedenti penali. Sicurezza urbana e controllo del territorio tra strade e attività commerciali. L’attività di polizia ha preso di mira diverse criticità che impattano sulla vivibilità del tessuto cittadino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paternò, blitz di polizia: 115 controlli e sanzioni tra strade e bar

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