Controlli della polizia nei bar del Vco | multe e sanzioni per tre locali

La polizia ha multato tre bar nel Vco dopo controlli mirati, uno dei quali rischia di restare chiuso fino a dieci giorni. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità legate alla normativa anti Covid e alla somministrazione di alcol senza autorizzazione. I controlli sono stati eseguiti in varie zone del territorio, con particolare attenzione alla sicurezza e alla regolarità delle attività commerciali. Le sanzioni sono state applicate immediatamente, mentre gli esercenti interessati attendono eventuali decisioni sulla chiusura temporanea.

Tre locali sanzionati, di cui uno rischia anche la chiusura fino a 10 giorni. Sono questi i risultati dei controlli straordinari del territorio eseguiti nei giorni scorsi dalla polizia amministrativa della Questura di Verbania in diversi bar ed esercizi commerciali del Vco. Per ciascun apparecchio irregolare è stata applicata al locale una sanzione amministrativa di 400 euro. Inoltre, nei confronti del secondo bar è stata richiesta al Comune competente l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'attività per un periodo compreso tra i 5 e i 10 giorni. Infine, ulteriori accertamenti hanno riguardato un locale da ballo a cui è stata contestata una sanzione amministrativa che va da euro 259 a euro 1.