La situazione vista Como Passi avanti speranza Gud L’islandese prova lo sprint Harrison pronto dall’inizio

La Fiorentina si avvicina alla partita di sabato contro il Como. La squadra continua ad allenarsi con determinazione, cercando di migliorare gli aspetti ancora da perfezionare. Harrison si dice pronto fin dall’inizio, mentre Gud prova a dare quella spinta in più. La speranza di conquistare punti cresce di giorno in giorno.

Un passo in più, verso l’appuntamento del Sinigaglia sabato pomeriggio contro il Como. La Fiorentina continua la sua preparazione in vista di una sfida per niente semplice, ma ormai il gruppo di Vanoli è costretto a cercare punti contro qualsiasi avversario. Buone notizie sono arrivate sul fronte Gudmundsson. Il trequartista islandese continua a svolgere le terapie utili alla guarigione della caviglia sinistra, ma il suo infortunio non desta particolare preoccupazione. Tanto che Vanoli culla anche la speranza di portarselo in panchina a Como. Al momento, come detto, una speranza. Vedremo nelle prossime ore l’evolversi della situazione, anche se l’obiettivo principale è quello di non correre alcun rischio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Fiorentina si prepara a cambiare passo senza Gudmundsson.

