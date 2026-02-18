Forlimpopoli passi avanti per la nuova veste di via Saffi | Obiettivo completare i lavori entro la fine dell' anno

A Forlimpopoli, i lavori su via Saffi procedono rapidamente dopo che un inconveniente ha ritardato il progetto. La causa del rallentamento è stata un problema di approvvigionamento dei materiali, che ora è stato risolto. Le squadre stanno installando nuovi marciapiedi e sistemando le strade con dettagli più moderni e sicuri. L’amministrazione comunale ha fissato l’obiettivo di terminare tutti i lavori entro la fine dell’anno, per riqualificare una delle vie più frequentate del centro storico. Si aspetta di vedere presto i risultati di questo intervento.

Passi avanti per la nuova veste di via Saffi, una delle arterie principali del centro storico di Forlimpopoli. Nei giorni scorsi, nella sala consiliare del Comune, si è tenuta un’assemblea pubblica promossa insieme al Consiglio di Zona Capoluogo: un momento di confronto tra cittadini, istituzioni e tecnici comunali sui progetti di ripavimentazione attualmente in valutazione dall’Amministrazione.All’incontro erano presenti la sindaca Milena Garavini, l’assessore ai Lavori pubblici Aride Poletti, il presidente del Consiglio di zona Capoluogo Lorenzo Aldini e i tecnici comunali incaricati della progettazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Cavalcavia del rione Bozzano, Elmo: "Entro fine anno la fine dei lavori"Sono in corso i lavori di completamento delle barriere di sicurezza sul cavalcavia del rione Bozzano. Avvio dei cantieri per la nuova sede della magistratura a Perugia, in programma entro la fine dell’annoPartono i lavori per la nuova sede della magistratura a Perugia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Oggi è un giorno speciale: Adjutor compie 35 anni! 35 anni non sono solo un numero, ma migliaia di storie che abbiamo incrociato, sfide che abbiamo superato e passi che abbiamo fatto insieme a voi. Dalle radici della nostra assistenza quotidiana, alla te facebook