La carica dei 100 mila per la carta d' identità elettronica | Uffici già pieni il Comune rafforzi il servizio

A Milano, i cittadini stanno affollando gli uffici comunali per ottenere la carta d'identità elettronica, perché il Comune ha deciso di rafforzare i servizi dopo che le richieste sono triplicate. La fila di persone si allunga ogni giorno, con più di 100 mila domande già presentate in poche settimane. La decisione di eliminare il documento cartaceo dal 3 agosto 2026 ha spinto molti a muoversi subito. Gli uffici pubblici sono pieni e il personale lavora senza sosta per gestire l’afflusso.

L'amministrazione ha previsto delle aperture straordinarie in vista della scadenza (il 3 agosto) della validità della tessera cartacea. Ma si registrano già code agli sportelli. Il consigliere Puma: "Valutare un potenziamento del personale oppure ricorrere al lavoro straordinario" "Le segnalazioni - continua il consigliere Puma - parlano di un forte afflusso agli sportelli, con attese prolungate e difficoltà nel reperire appuntamenti in tempi brevi. Il problema è destinato ad ampliarsi viste le centomila le carte d'identità da rinnovare nei prossimi mesi. Una situazione che rischia di mettere a dura prova l'organizzazione degli uffici anagrafici, già impegnati nella gestione ordinaria delle pratiche".