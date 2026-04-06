Dalle multe alle nuove auto | oltre 100 mila euro per garantire interventi rapidi e sicuri dei vigili urbani

Il Comune di Agrigento ha stanziato 104 mila euro per rinnovare il parco auto dei vigili urbani. Questa somma sarà destinata all'acquisto di nuovi veicoli, con l'obiettivo di garantire interventi più rapidi e sicuri sul territorio. La decisione arriva in seguito alle multe pagate dagli automobilisti che non rispettano le norme del codice della strada. Il focus è quello di migliorare le attività di controllo e intervento delle forze di polizia locale.

Il Comune rottama i vecchi mezzi "fuorilegge" e pericolosi per gli agenti, finanziando l'acquisto di cinque veicoli fiammanti con l’avanzo delle sanzioni stradali Le sanzioni pagate dagli automobilisti indisciplinati tornano in strada sotto forma di sicurezza. Il Comune di Agrigento ha deciso di dare una svolta al parco macchine del comando, investendo la cifra record di 104.864 euro per l'acquisto di cinque nuove auto. La spesa sarà interamente coperta dai proventi delle multe incassate lo scorso anno, trasformando così le infrazioni in risorse concrete per il territorio. La situazione dei mezzi in dotazione alla polizia municipale era ormai diventata insostenibile. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Vento forte a Como e provincia, oltre 100 interventi dei vigili del fuoco: le zone più colpiteRaffiche per ore tra ieri sera e oggi: alberi caduti, strade ostruite e verifiche di sicurezza in tutto il territorio. Carnevale, dalle maschere alle parrucche: non sicuri o contraffatti, sequestrati oltre 500mila prodotti(Adnkronos) – Articoli per il Carnevale non sicuri o contraffatti, 54 persone segnalate in provincia di Napoli. Temi più discussi: Monopattini, a Bergamo multe cresciute dell’82,6%. Dal 16 maggio scattano targhino e polizza; Multe per i piedi pesanti: a Monza un poker di autovelox è pronto a riaccendersi; Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa rischiano i datori di lavoro dal 7 aprile; [Toscana] No al nuovo decreto Sicurezza! No alle multe!. Smart working, da domani le nuove regole: multe per i datori di lavoro fino a 7500 euroUn regime sanzionatorio che prevede dall’arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Questa la principale novità ... gds.it Smart working, cosa cambia dal 7 aprile: rischi, multe e arrestoDal 7 aprile 2026 nuove regole per lo smart working: multe fino a 7.403 euro e arresto per le aziende non in regola. blogsicilia.it Come evitare le multe per i cartelli pubblicitari stradali Guida completa su autorizzazioni, distanze e sanzioni per l'installazione di insegne e cartelli... facebook Un regime sanzionatorio che prevede dall’arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. Questa la principale novità introdotta della Legge annuale sulle Pmi in materia di lavoro agile x.com