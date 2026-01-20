Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento

Bologna Città 30 bocciata dal Tar: limite illegittimo e ideologico. I giudici danno ragione ai tassisti e ristabiliscono il rispetto del Codice della strada Il Tar dell'Emilia Romagna ha annullato il provvedimento "Bologna Città 30": sono quindi abolite le zone in centro città in cui il limit. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - "Bologna Città 30", Tar Emilia Romagna annulla provvedimento zone a 30 km/h: "Limite illegittimo e ideologico, si rispetti Codice Strada"

Il Tar dell'Emilia Romagna annulla il provvedimento di Bologna "Città 30"Il Tar dell'Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la zona

Bologna e il limite a 30 km all’ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimentoIl Tar dell'Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due tassisti e ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che stabiliva un limite di 30 kmh nel centro città.

Argomenti discussi: Il Tar annulla il provvedimento di Bologna 'Città 30'; Piano urbanistico, è polemica, la rabbia di ingegneri e architetti: Il Comune non ci ha consultati; Restauri a Villa Ada, nel Tempietto di Flora riapre la coffee house; Cavedagna (FdI): città 30, FdI vince il ricorso, il TAR disapplica le ordinanze.

Bologna città 30, il Tar accoglie il ricorso di Fratelli d’Italia e annulla il piano del sindaco LeporeI giudici del Tar hanno ritenuto illegittimo il piano del Comune. Esulta il centrodestra: Era solo propaganda, non si possono imporre i 30 chilometri orari in modo generalizzato per tutta la città ... dire.it

Bologna Città 30: il TAR annulla la misura. Stop al limite dei 30 km/h?I l cuore della sentenza riguarda il principio su cui si fonda la Città 30: l’inversione del criterio previsto dal Codice della Strada, con il limite di 30 km/h imposto come regola generale e quello ... msn.com

