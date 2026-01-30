Trump annuncia una tregua per il gelo in Ucraina | Putin ha accettato di non colpire le principali città

Donald Trump annuncia una tregua temporanea in Ucraina, promettendo che Vladimir Putin ha accettato di non colpire le principali città. Dopo settimane di scontri intensi, il tycoon americano dice di aver ottenuto una pausa di almeno una settimana, sperando di alleggerire la vita dei civili durante uno degli inverni più rigidi degli ultimi tempi. La notizia arriva con grande clamore sui social e in televisione, mentre le tensioni tra Russia e Ucraina restano alte.

Una settimana di stop agli attacchi russi sulle principali città dell’Ucraina. Questa la promessa strappata a Vladimir Putin – e annunciata in pompa magna su social e tv – da Donald Trump per permettere ai civili di avere meno disagi davanti a uno degli inverni più duri che l’Ucraina ricordi. Nei prossimi sette giorni, infatti, su Kiev e dintorni è attesa un’ondata di freddo polare, con il termometro che potrebbe scendere fino a 30 gradi sotto zero, tanto che questa breve pace, che non deve trarre in inganno in quanto non significa affatto che il Cremlino non lancerà attacchi, è già stata ribattezzata la “tregua del gelo”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.itImmagine generica

