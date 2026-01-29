Guerra Ucraina-Russia Trump annuncia tregua per il gelo | Putin ha accettato di non bombardare per una settimana

Nei prossimi giorni l’Ucraina dovrà affrontare un’ondata di gelo con temperature che scenderanno fino a -30°C. Donald Trump ha annunciato che Vladimir Putin ha accettato di non bombardare le città ucraine per una settimana, ma da Mosca nessuna conferma ufficiale. La situazione resta tesa, con il rischio che le ostilità possano riprendere da un momento all’altro.

Nei prossimi giorni l'Ucraina affronterà una pesante ondata di gelo con temperature fino a -30°C. Secondo Trump, Putin ha promesso che non bombarderà le città per una settimana ma da Mosca nessuna conferma. Zelensky: "Russi si preparano a massiccio attacco aereo prima dei colloqui di pace".

Donald Trump annuncia una tregua di una settimana in Ucraina.

Donald Trump ha annunciato di aver chiesto a Vladimir Putin di fermare i bombardamenti in Ucraina per una settimana.

