Alle 20, lo stadio Morgagni si illumina per la ‘Partita del Dono’, un evento che ha visto la vendita di circa 1.200 biglietti. La gara è tra la Nazionale Cantanti e il Team Silver, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore di iniziative benefiche. L’incontro si svolge a Forlì, attirando numerosi spettatori pronti a tifare e sostenere la causa.

Forlì, 9 aprile 2026 – Alle ore 20 si accendono le luci dello stadio Morgagni per la ‘Partita del Dono’. L’attesissima sfida tra la Nazionale italiana Cantanti e il Team Silver 1974 che assegnerà uno speciale trofeo al termine dell’evento organizzato da Comune di Forlì e Club Forza Forlì. Gli obiettivi sono due: raccogliere fondi per Avis, Admo e Aido, nonché perpetuare il ricordo del ferroviere forlivese Silver Sirotti che, a soli 24 anni, perse la vita salvando alcune persone in occasione dell’attentato neofascista sul treno Italicus, all’altezza di San Benedetto Val di Sambro in provincia di Bologna (furono 12 le vittime). La serata sta riscuotendo un ottimo successo con oltre 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Partita del Dono, 1.200 biglietti. Nazionale Cantanti e Team Silver: a vincere è il cuore di Forlì

La Nazionale Cantanti sfida al Morgagni il Team Silver 1974 nel segno del donoIl coraggio ha una data e un nome che la città di Forlì non ha mai dimenticato: 4 agosto 1974, Silver Sirotti.

Forlì si accende per Silver Sirotti: Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del donoIl vincitore di Sanremo 2026 guida la squadra degli artisti allo stadio Morgagni.

Temi più discussi: Partita del Dono, la sfida tra Nazionale cantanti e Amici di Silver: tra le forze fresche Luk3, Briga, Cioffi e Pretelli; Giovedì ‘Partita del Dono’ Cantanti e Amici di Silver, molti i nomi già sicuri; Partita del Dono, si arricchisce la platea dei giocatori: nel Team Silver 1974 anche Dovizioso; Domani la ‘Partita del Dono’: Venite anche nel nome di Sirotti.

Domani la ‘Partita del Dono’: Venite anche nel nome di SirottiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Giovedì ‘Partita del Dono’ Cantanti e Amici di Silver, molti i nomi già sicuriI due mister Ubaldo Pantani, allenatore della nazionale delle ugole, e Attilio Bardi (ex Forlì) stanno definendo le formazioni. La prevendita. msn.com

L'EVENTO SOLIDALE AL MORGAGNI - Si avvicina il fischio d’inizio della ‘Partita del Dono’ in programma giovedì sera, alle 20, allo stadio Morgagni - facebook.com facebook