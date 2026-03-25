La Nazionale Cantanti sfida al Morgagni il Team Silver 1974 nel segno del dono
La Nazionale Cantanti affronta il Team Silver 1974 allo stadio Morgagni. La partita si svolge nel segno del dono e si inserisce in un evento dedicato alla memoria di Silver Sirotti, che il 4 agosto 1974 ha avuto un ruolo importante nella storia della città di Forlì. La sfida rappresenta anche un momento di solidarietà e commemorazione.
Il coraggio ha una data e un nome che la città di Forlì non ha mai dimenticato: 4 agosto 1974, Silver Sirotti. A cinquantadue anni dal tragico attentato al treno Italicus, la memoria del giovane ferroviere – Medaglia d’Oro al Valor Civile per aver salvato tre vite prima di soccombere alle fiamme – torna a farsi testimonianza viva attraverso lo sport. Giovedì 9 aprile, alle 20, lo stadio Morgagni aprirà i cancelli per “La Partita del Dono”. Un evento speciale che vedrà contrapporsi la storica Nazionale Italiana Cantanti e il Team Silver 1974, una formazione composta dagli amici d’infanzia di Silver e da noti rappresentanti del territorio forlivese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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