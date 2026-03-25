La Nazionale Cantanti affronta il Team Silver 1974 allo stadio Morgagni. La partita si svolge nel segno del dono e si inserisce in un evento dedicato alla memoria di Silver Sirotti, che il 4 agosto 1974 ha avuto un ruolo importante nella storia della città di Forlì. La sfida rappresenta anche un momento di solidarietà e commemorazione.

Il coraggio ha una data e un nome che la città di Forlì non ha mai dimenticato: 4 agosto 1974, Silver Sirotti. A cinquantadue anni dal tragico attentato al treno Italicus, la memoria del giovane ferroviere – Medaglia d’Oro al Valor Civile per aver salvato tre vite prima di soccombere alle fiamme – torna a farsi testimonianza viva attraverso lo sport. Giovedì 9 aprile, alle 20, lo stadio Morgagni aprirà i cancelli per “La Partita del Dono”. Un evento speciale che vedrà contrapporsi la storica Nazionale Italiana Cantanti e il Team Silver 1974, una formazione composta dagli amici d’infanzia di Silver e da noti rappresentanti del territorio forlivese. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - La Nazionale Cantanti sfida al Morgagni il Team Silver 1974 nel segno del dono

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