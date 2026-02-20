Il nuovo tour estivo di Noemi parte da Udine

Noemi ha deciso di partire con il suo nuovo tour estivo dopo il successo del singolo “Bianca”, che domina le radio italiane. La cantante inizierà la serie di concerti da Udine, toccando più di 30 città. Il tour indoor ha riscosso grandi consensi sia dal pubblico che dalla critica, con il primo spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre che ha attirato migliaia di fan. Ora, Noemi si prepara a portare la sua musica in diverse location del paese, a partire dalla scena friulana.

Un singolo "Bianca" ai vertici delle classifiche radiofoniche italiane, un tour estivo di oltre 30 date, un tour indoor che ha registrato un ampio consenso di pubblico e critica e che è terminato nel suo primo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre, protagonista del mondo televisivo e della radio con un programma tutto suo su Rai Radio 1 intitolato "Non solo parole". Se il 2025 ha rappresentato per Noemi una stagione straordinaria, il 2026 si apre con l'annuncio di un nuovo tour estivo e altre sorprese in arrivo. Il nuovo progetto live di Noemi partirà proprio dall'unica data in programma in Friuli Venezia Giulia, il prossimo 8 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21.