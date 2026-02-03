Il parmigiano reggiano protagonista in tv col premio Oscar Whoopi Goldberg
Il Parmigiano Reggiano fa il suo debutto in tv, questa volta sul set di
Il Parmigiano Reggiano approda sul set di Un posto al sole per una collaborazione che unisce l’eccellenza del Made in Italy al fascino della serie più longeva della televisione italiana. Nelle prossime puntate del dailydrama, prodotto da Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione TV Rai di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondimenti su Parmigiano Reggiano Protagonista
Parmigiano reggiano protagonista in film e tv grazie a collaborazione con agenzia hollywoodiana
"Io reciterò con Whoopi". Attrice folignate sul set col premio Oscar
Eleonora Pieroni, attrice originaria di Foligno e attiva negli Stati Uniti, sarà protagonista di due importanti progetti a partire da febbraio.
Ultime notizie su Parmigiano Reggiano Protagonista
Argomenti discussi: La storia del Parmigiano reggiano: da formaggio delle abbazie a star di Hollywood; A Modena c’è un giovane chef classe ’98 da tenere d’occhio: la cucina creativa-istintiva di Patrizia; Quando la politica muove i mercati: oro e argento tornano protagonisti della finanza globale, con impatti su famiglie, consumi ed investimenti.
Parmigiano Reggiano in Canada protagonista di una straordinaria operazione di marketing territorialeÈ difficile immaginare una dimostrazione più spettacolare della forza di un brand agroalimentare italiano nel mondo. Sabato 14 giugno, alle 12:00 ora locale (le 18:00 in Italia), il Parmigiano ... primaonline.it
Vinitaly, il Parmigiano Reggiano protagonista accanto ai viniVerona, 7 apr. (askanews) - Il Parmigiano Reggiano protagonista anche a Vinitaly con uno stand all'interno del Padiglione Emilia-Romagna, che è anche l'occasione per mettere in mostra gli abbinamenti ... notizie.tiscali.it
WOOPI CHIAMA NAPOLI 081 Solo per avvertirvi che Whoopi Goldberg, esattamente l’attrice premio Oscar per Ghost che spesso vediamo nelle repliche di Sister Act, non è finita nella soap posillipina perché corteggiata con una proposta irrinunciabile ma perc - facebook.com facebook
Whoopi Goldberg: «Nessuno mi ha convinta a recitare in #upas: sono io che ho voluto farlo. La perdita di Patrick Swayze è stata durissima: senza di lui non avrei mai fatto Ghost e vinto l'Oscar» x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.