Con coltelli e tirapugni in giro per la città | in meno di 20 giorni già 10 giovani denunciati

Nel primo mese del 2026, i carabinieri di Parma hanno denunciato dieci giovani, trovati in possesso di coltelli, tirapugni e altri strumenti offensivi. L’attività mira a garantire la sicurezza cittadina, prevenendo comportamenti a rischio e mantenendo l’ordine pubblico nelle aree urbane. Questa serie di interventi evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità giovanile e promuovere un ambiente più sicuro.

In meno di 20 giorni, dall'inizio del 2026, i carabinieri di Parma hanno denunciato dieci persone, soprattutto giovani e giovanissimi, trovati con coltelli, tirapugni e altri oggetti atti ad offendere. Più di una denuncia ogni due giorni. Un dato significativo visto che, spesso, queste armi possono essere utilizzate per poi minacciare e ferire coetanei e in generale commettere reati. Un dato che, se proiettato sul lungo periodo, rischia di superare il bilancio del 2025, anno in cui le "armi bianche" sequestrate furono complessivamente 97. Nell’ultimo fine settimana i militari hanno effettuato diversi controlli, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In giro con coltelli, tirapugni e droga: fermato dalla Polizia locale durante un controllo

Durante un normale controllo nella zona di San Damaso, il 24 dicembre, la polizia locale ha fermato un uomo segnalato per danneggiamenti ai veicoli. Durante la verifica, sono stati trovati coltelli, tirapugni e sostanze stupefacenti, confermando l’attività illecita dell’individuo. L’intervento si inserisce nelle operazioni di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica svolte dalla polizia nel quartiere.

MOGLIANO VENETO (PD). MAXI RISSA TRA GIOVANI IN CENTRO. IN CASA COLTELLI, DROGA E PISTOLE Maxi rissa a Mogliano Veneto, un ragazzo ferito con un coccio di bottiglia. Indagati otto giovani. In casa coltelli, tirapugni, pistole e droga #moglianov - facebook.com facebook

Il capo del Centro di informazione della FARAJA ha dichiarato che a Bushehr sono state scoperte e sequestrate 60.000 unità di diverse armi bianche, tra cui machete, coltelli, tirapugni e altro, che erano destinate a essere trasferite a #Teheran. #Iran x.com