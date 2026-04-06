Il ciclista sloveno si prepara alla prossima domenica per partecipare a Parigi-Roubaix, una delle più prestigiose classiche del calendario. La sua vittoria rappresenterebbe un traguardo storico, poiché potrebbe completare il suo palmarès con tutti i Monumenti del ciclismo. Con questo obiettivo, si avvicina a un record stagionale che nessuno ha ancora raggiunto. La corsa si svolgerà sulle strade del nord della Francia, note per le loro caratteristiche e difficoltà.

Tadej Poga?ar punta a conquistare Parigi-Roubaix la prossima domenica per completare il palmarès dei Monumenti e aprire la strada verso un primato stagionale senza precedenti. Dopo il trionfo domenicale al Tour delle Fiandre, lo sloveno affronta la sfida più dura della sua carriera per cancellare l’amaro ricordo di una caduta che lo ha privato della vittoria in passato. Il successo ottenuto domenica scorsa nelle Fiandre ha ridefinito le prospettive per l’appuntamento di Roubaix. Poga?ar ha dimostrato di essere in una condizione fisica eccezionale, avendo vinto tutte e tre le gare disputate finora in questa stagione. L’atleta ventisetteenne ha chiarito che il suo motore non sono i primati statistici o il superamento dei record altrui, ma la realizzazione di obiettivi personali mai raggiunti prima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Poga?ar e l’ultima sfida: Parigi-Roubaix per l’impresa storica

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