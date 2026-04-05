Tadej Pogacar ha recentemente conquistato il suo quinto monumento, portandosi a un passo da un record storico nel ciclismo. Il suo successo apre discussioni sulla possibilità di vincere tutti e cinque in un solo anno, un'impresa mai riuscita prima. Tuttavia, la Parigi-Roubaix rappresenta un vero ostacolo, con avversari e condizioni che potrebbero complicare il percorso verso questo traguardo. Il grande ciclismo continua a mantenere intatto il suo fascino di storie di sfide e imprese leggendarie.

Storia, epicità, rivalità, record sono sempre state alla base del grande ciclismo, uno degli sport più impregnati di un certo alone di eccezionalità e di fascino che hanno contribuito a renderlo così vicino al grande pubblico in più di un secolo. Primati da battere, imprese da raccontare, duelli da vivere in scenari naturali, sulle strade dove anche il singolo amatore si può cimentare, su salite che parlano e raccontano qualcosa che trascende lo sport. Ogni stagione ha il suo calendario da vivere, un rito quasi apotropaico che ci accompagna, un’abitudine confortevole, una certezza. A cominciare dalle Classiche Monumento che suscitano... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar può vincere le 5 Monumento in un anno? Roubaix il vero ostacolo: chi può impensierirlo

Suggestione o pazza idea? Tadej Pogacar può pensare di vincere tutte le Monumento nello stesso annoQuando si parla di Tadej Pogacar, prima cosa bisogna togliersi il cappello, poi non si può mai dire di no a prescindere.

Matteo Malucelli: “Pogacar può vincere le cinque Monumento quest’anno. Mi piacerebbe essere il McEwen della situazione”Matteo Malucelli è stato ospite dell’ultima puntata di Bike Today, il programma condotto da Gianluca Bruno sul canale YouTube di OA Sport e che fa...

Temi più discussi: Tadej Pogacar si è messo in testa un’idea folle e meravigliosa: vincere tutte le Classiche Monumento in un solo anno; Pogacar: Rivincere è più bello di vincere. Il mio segreto? Mettermi nuove sfide; Pogacar e l’assalto alle gare. Per Toni c’entra anche l’AI; Finalmente Tadej: la Sanremo va a Pogacar.

Tadej Pogacar: Non corro spesso, se lo faccio c’è la pressione di vincereStrade Bianche, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre. Tre gare, tre vittorie per Tadej Pogacar in questo 2026. Un vero e proprio dominatore, numeri da ... oasport.it

Pagelle Giro delle Fiandre 2026: Tadej Pogacar è inarrivabile. Evenepoel stupisce all’esordioPAGELLE GIRO DELLE FIANDRE 2026 Tadej Pogacar, voto 10: Fiandre e Sanremo nello stesso anno, record eguagliato ad Eddy Merckx. E di record da scrivere ce ... oasport.it

Tadej Pogacar e Demi Vollering, i due vincitori del Giro delle Fiandre #Ciclismo #Cycling #Pogacar #Vollering x.com

Tadej Pogacar (Uae Emirates) ha vinto per distacco l’edizione n.110 del Giro delle Fiandre facebook