Concorso Rap il tribunale annulla i punteggi extra a chi non ha mai lavorato | graduatoria da rifare

Il Tribunale del lavoro di Palermo ha deciso di annullare i punteggi extra assegnati a candidati che non avevano mai lavorato nel concorso di Rap per 306 operai. La decisione riguarda il criterio che attribuiva 20 punti aggiuntivi a chi non aveva mai avuto un contratto di lavoro. Di conseguenza, la graduatoria dovrà essere rifatta.

Il ricorso era stato promosso da un gruppo di candidati assistiti dallo studio legale Leone-Fell & C. che aveva contestato diverse clausole del bando. In particolare, i ricorrenti avevano denunciato l'irragionevolezza del criterio che premiava con 20 punti chi non aveva mai lavorato, penalizzando invece coloro che potevano vantare precedenti esperienze lavorative. Con la sentenza, il giudice del lavoro ha ritenuto fondato proprio questo motivo di ricorso, stabilendo che il criterio utilizzato non fosse conforme ai principi che regolano le procedure selettive. Tuttavia, invece di attribuire i 20 punti richiesti dai ricorrenti, il Tribunale ha disposto una soluzione diversa: la graduatoria dovrà essere riformulata eliminando i 20 punti assegnati ai candidati che ne avevano beneficiato.