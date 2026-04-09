Durante il Question Time a Palazzo Mosti, sono emerse alcune tensioni e discussioni accese. Tra gli argomenti affrontati, si sono ricordati i tristi eventi legati a Verdicchio, mentre sono stati rivolti specifici attacchi a Santamaria e al Parco De Mita. La sessione, lunga circa sei minuti, si è rivelata particolarmente movimentata, con interventi che hanno coinvolto diversi protagonisti e portato a scontri diretti tra le parti.

Tempo di lettura: 6 minuti Question time a Palazzo Mosti scoppiettante di polemiche a tutto tondo tra Amministrazione e opposizione, anche se era iniziato con un momento di commozione per ricordare la figura del dirigente comunale Alessandro Verdicchio, scomparso pochi giorni fa per una grave malattia. Il consigliere del Gruppo Misto Francesco Farese, con il collega democrat Giovanni De Lorenzo, ma anche gli esponenti della maggioranza come l’assessore Carmen Coppola hanno voluto ricordare Verdicchio sottolineando come il dirigente abbia lasciato un grande vuoto e che il suo ricordo resta legata alla sua professionalità, alla sua serietà e alla sua capacità di ascolto e disponibilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Question Time: l’emozione nel ricordo di Verdicchio e gli affondi su Santamaria e Parco De Mita

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Il ministro della Cultura Alessandro Giuli oggi al Question Time ha dato sfoggio della più becera retorica da scaricabarile, pur di non assumersi la responsabilità politica del diniego dei finanziamenti pubblici al documentario su Regeni. Facendo appello a rego x.com