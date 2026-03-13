Pronti centonovanta nuovi posti Decolla il parcheggio del Santa Croce

È stato inaugurato il nuovo parcheggio del Santa Croce, che offre 190 posti auto. L’ingresso principale si trova in via Vittorio Veneto. La struttura è ora operativa e pronta per l’uso. La realizzazione di questo spazio era stata annunciata in precedenza e ora è stata completata, rendendo più facile trovare posto per i veicoli nelle vicinanze dell’ospedale.

Pronto e funzionante il parcheggio a servizio del Santa Croce: 190 nuovi posti, con ingresso da via Vittorio Veneto. Realizzato dalla Regione, ieri mattina, è stato ufficialmente consegnato dall'assessore regionale alle Infrastrutture e all'Edilizia ospedaliera Francesco Baldelli al sindaco Luca Serfilippi. "Ai 190 posti già realizzati – ha spiegato l'assessore – se ne aggiungeranno altri 25 posti nella vicinanze della palazzina dell'emergenza-urgenza. Sottolineo l'importanza dell'ingresso da viale Vittorio Veneto, che eviterà di compiere percorsi complessi. Una delle cose buone del passato che riscopriamo e riattiviamo per un accesso più rapido dal centro e più in sicurezza per gli operatori dell'emergenza all'interno del nuovo Pronto soccorso".