Nuovo parcheggio in città oltre 100 posti a due passi dal centro

Tra pochi mesi sarà aperto un nuovo parcheggio in città, situato in via Bassi all’interno dello Spazio Villalta. L’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven & Hospitality prevede la gestione di oltre 100 posti auto. La struttura si trova a breve distanza dal centro e rappresenta una nuova opzione per gli automobilisti che cercano un’area di sosta nelle vicinanze.

Tra pochi mesi ci sarà una nuova opzione per parcheggiare l'auto. È stato infatti definito l’accordo tra Sistema Sosta e Mobilità e Sabolarie Haven & Hospitality per la gestione del parcheggio Villalta, in via Bassi, all’interno del nuovo Spazio Villalta. L’intesa ha una durata complessiva di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Nuovo parcheggio a Ariano Irpino: 58 posti auto in due mesiUn problema che affligge da anni L'area a ridosso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino sta per essere trasformata. Via libera al nuovo parcheggio multipiano: in arrivo 52 posti auto in più vicino al centroLa Giunta approva il progetto di ampliamento e sopraelevazione del parcheggio di via Beatrice Alighieri. Riqualificazione dell’area ex scuola Garibaldi: nasce un parcheggio gratuito e più funzionale Temi più discussi: Città di Castello, posti esauriti in poche ore nel nuovo parcheggio sotto il bastione del Cassero; La Regina studia un nuovo piano parcheggi: tre nuove aree e riqualificazione degli spazi; Presentata questa mattina la riqualificazione del parcheggio del cimitero Principale; Ossigeno per i parcheggi a Porta d’Arce, via ai lavori per 80 nuovi posti auto. Ferentino – Nuovo parcheggio in zona Sant’Agata: apertura prevista entro il 10 aprileIl sindaco Fiorletta: Si tratta di un’opera utile e concreta, che contribuirà a migliorare la vivibilità di una parte importante della città, offrendo nuovi spazi di sosta e un collegamento diretto t ... tunews24.it Ventimiglia, approvato l’ampliamento del nuovo parcheggio a TruccoVentimiglia - Via libera al progetto di ampliamento e riqualificazione del parcheggio di Trucco. Accanto a questo intervento, che a causa di problemi idraulici ha richiesto un iter complesso, e in ris ... ilsecoloxix.it GREVE IN CHIANTI - Sicurezza e vivibilità delle frazioni: nuovo parcheggio per la frazione del Passo dei Pecorai. L'opera pubblica sarà realizzata grazie ad un investimento della Regione Toscana per un importo complessivo pari a 163mila euro. LEGGI S - facebook.com facebook Il 10 aprile l'inaugurazione del nuovo parcheggio di Marciana x.com