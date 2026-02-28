Nel cantiere delle piscine Italcementi pronte a settembre 2027 con 8 corsie agonistiche e una tribuna da 300 posti

Nel cantiere delle piscine Italcementi a Bergamo si stanno realizzando nuove strutture con otto corsie per gare e una tribuna da 300 posti, previste per settembre 2027. Nonostante manchi ancora oltre un anno e mezzo alla consegna, molti bergamaschi attendono con ansia di tornare a nuotare e tuffarsi nelle vasche di quello che è stato il principale impianto acquatico della città per più di cinquant’anni.

Bergamo. Manca ancora più di un anno e mezzo, ma tanti bergamaschi non vedono già l'ora di poter tornare a nuotare e a tuffarsi nelle vasche di un impianto che per oltre mezzo secolo è stato il principale polo acquatico della città. Dal 31 maggio 2025 le porte delle piscine Italcementi sono chiuse per consentire un restyling volto ad ammodernare la struttura e consegnare a Bergamo una nuova eccellenza. L'operazione, realizzata tramite un partenariato pubblico-privato con la società Acquamore, ha finanziato lavori per 22 milioni di euro. Si tratta del primo grande intervento dalla costruzione negli anni Sessanta, quando Italcementi, in occasione del centenario, finanziò un nuovo centro sportivo in cui aveva sperimentato l'uso di un calcestruzzo biancastro.