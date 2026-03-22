Paratici su Marotta: «Splendido percorso alla Juve, ma abbiamo caratteri diversi. Ecco perché.». Le parole del dirigente. A pochi istanti dal fischio d’inizio di Fiorentina Inter, match clou che chiude la trentesima giornata di Serie A, il direttore sportivo Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni della stampa. Il dirigente ha colto l’occasione per analizzare il suo storico legame con Beppe Marotta, oggi rivale in nerazzurro, sottolineando la natura del loro rapporto professionale nato ai tempi della Sampdoria e consolidatosi nei successi in bianconero.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Paratici su Marotta: «Splendido percorso alla Juve, ma abbiamo caratteri diversi. Ecco perché…»

Articoli correlati

Leggi anche: Paratici a Dazn: «Bello essere tornato! Abbiamo un allenatore bravissimo, ecco cosa ho detto ai ragazzi»

Leggi anche: Vanoli dopo Fiorentina-Torino: "Subentrata paura, ma abbiamo in testa l'obiettivo. Paratici serviva"

Una raccolta di contenuti su Paratici su Marotta Splendido percorso...

Paratici su Marotta: Splendido percorso con la Juventus, mi ha insegnato tantissimoPochi minuti prima di Fiorentina - Inter, valevole come ultimo match della 30ª giornata, il direttore sportivo Fabio Paratici ha ripercorso l'esperienza con Marotta alla Juventus, inoltre ... tuttojuve.com

Fiorentina, le dichiarazioni di Paratici nel pre partita della sfida di Serie A contro l’Inter di Chivu. Ecco le sue paroleFiorentina, le dichiarazioni di Paratici nel pre partita della sfida di Serie A contro l'Inter di Chivu. Ecco le sue parole ... calcionews24.com