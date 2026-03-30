Edin Dzeko ha partecipato a una conferenza stampa alla vigilia del match tra Bosnia e Italia, valido come finale play-off per qualificarsi al prossimo Mondiale. In questa occasione, il giocatore ha dichiarato di non avere problemi con il compagno di squadra, Dimarco, e ha sottolineato l’importanza di comportarsi con intelligenza e cautela nell’uso dei social media.

Edin Dzeko ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match della sua Bosnia contro l’Italia, finale play-off per accedere al prossimo Mondiale. L’ex Roma e Fiorentina ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quanto accaduto con Federico Dimarco: l’esterno dell’Inter era stato ripreso dalla Rai mentre esultava al passaggio del turno della Bosnia. Le parole di Dzeko. In conferenza, Dzeko ha spiegato: “ Abbiamo visto tutti quello che è successo. E’ una cosa normalissima. Tutti noi abbiamo le preferenze. Forse la mia era di non giocare contro l’Italia in questa finale. Non posso esultare perché ci gioco contro. Però ovviamente oggi bisogna essere attenti e intelligenti, con i social tutto diventa normale, si ingigantisce. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dzeko: “Nessun problema con Dimarco, nell’era social bisogna essere intelligenti e attenti”

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