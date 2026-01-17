La cura del fegato a Bergamo nascono le nuove linee guida

A Bergamo si sono aperte le nuove linee guida sulla cura del fegato, durante la Consensus Conference «Infections in Advanced Liver Disease and Liver Transplantation». L'evento riunisce specialisti di epatologia, infettivologia e trapianti, con l’obiettivo di aggiornare le pratiche cliniche nella gestione delle infezioni nei pazienti con cirrosi avanzata e trapiantati di fegato. Un momento importante per l’evoluzione delle strategie terapeutiche nel settore.

IL CONVEGNO. È iniziata a Bergamo la Consensus Conference «Infections in Advanced Liver Disease and Liver Transplantation», un appuntamento scientifico di rilievo nazionale che riunisce epatologi, infettivologi e specialisti dei trapianti per aggiornare le linee guida sulla gestione delle infezioni nei pazienti con cirrosi avanzata e nei trapiantati di fegato. A dieci anni dall'ultima edizione, l'evento promosso da Aisf (Associazione italiana studio del fegato) in collaborazione con Simit e Sito è tornato all'ospedale «Papa Giovanni XXIII» con l'obiettivo di ridurre le complicanze. «Nei pazienti con malattia cirrotica avanzata la prevalenza di infezioni è significativamente aumentata a causa di difese immunitarie compromesse, con un ruolo crescente di patogeni resistenti agli antibiotici – sottolinea il professor Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento dell'Area Medica dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII –.

Consensus Conference sulle malattie del fegato: nuove linee guida per ridurre complicanze e mortalità - Dopo 10 anni, Bergamo ospita una nuova Consensus Conference organizzata da Aisf in collaborazione con Simit e Sito per gestire le infezioni nei pazienti con cirrosi avanzata e dopo trapianto di fegato

