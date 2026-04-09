Il pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1, porterà i telespettatori di fronte a un punto di svolta decisivo nella trama de Il paradiso delle signore, la produzione ispirata alla letteratura di Émile Zola che ha raggiunto la sua centesima quarta puntata. Al centro dell’attenzione si troveranno Johnny e Irene, i cui rapporti subiranno un imprevisto scossante durante le prove generali di una recita. Mentre la narrazione si sposta tra i salotti di Milano e le atmosfere degli anni Cinquanta e Sessanta, i nodi legati ai segreti del passato e alle ambizioni personali iniziano a intrecciarsi in modo irreversibile. Tra bugie e addii: il caos che avvolge Agata e Rosa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paradiso delle Signore: Johnny e Irene, lo scontro che cambia tutto

Paradiso delle Signore: Irene dice no a Johnny e Botteri punta a DeliaMercoledì 8 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1, andrà in onda la puntata 143 de Il paradiso delle signore.

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IL PARADISO DELLE SIGNORE ANTICIPAZIONI: L’INCIDENTE DI JOHNNY SCONVOLGE IRENE E CAMBIA OGNI...

Temi più discussi: Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 8 aprile 2026: Irene prende una decisione e spiazza Johnny; Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’8 aprile 2026: Irene prende le distanze da Johnny; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Irene-Johnny, passione irresistibile; Il paradiso delle signore - S10E133 - Episodio 133 - Video.

Il Paradiso, trame al 24/4: Johnny diventa ricco e vuole andare via, Irene sconvoltaLa vincita all’incontro di boxe spingerà Johnny a progettare un viaggio, mentre Irene, vicina alle nozze, resterà turbata dai suoi sogni di libertà ... it.blastingnews.com

Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 7 aprile 2026: Irene e Johnny alla resa dei conti... ma che disatro!Cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 7 aprile 2026? Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai1. comingsoon.it

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Vedere il mondo in un granello di sabbia E un paradiso in un fiore selvatico, Tenere nel palmo della mano l’infinito E l’eternità in un’ora. ~ William Blake #notteinarte @atuttitranne A domani x.com