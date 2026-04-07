Mercoledì 8 aprile 2026, alle 16:10, su Rai 1, sarà trasmessa la puntata 143 de Il paradiso delle signore. In questa puntata, Irene rifiuta Johnny e Botteri si concentra su Delia. La serie televisiva continua a raccontare le vicende dei personaggi nel contesto del grande magazzino e delle loro relazioni. La trasmissione segue il consueto palinsesto quotidiano con nuove sviluppi nelle storie dei protagonisti.

Mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 16:10 su Rai 1, andrà in onda la puntata 143 de Il paradiso delle signore. La trama vedrà Irene allontanarsi da Johnny e Botteri fare passi decisivi verso Delia. Il racconto, che trae ispirazione dall’opera di Émile Zola, continua a trasportare gli spettatori nella Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta. La produzione della serie vede l’impiego dei teatri di posa Videa situati a Roma per ricreare l’atmosfera del celebre negozio. Il fallimento sentimentale di Johnny e la scelta di Irene. La tensione emotiva raggiunge il culmine dopo che Johnny ha finalmente ottenuto l’opportunità di parlare con Irene. Durante questo scontro, lui ha espresso quanto il loro bacio avesse avuto un valore significativo per i suoi sentimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paradiso delle Signore: Irene dice no a Johnny e Botteri punta a Delia

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