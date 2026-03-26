Pascal Vicedomini porta Paradise al Piccinni di Bari con Terraross e Marchioni star di Guerrieri

Venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte, va in onda su Rai 2 la seconda puntata del late night show Paradise, condotto da Pascal Vicedomini. L’episodio si svolge nello storico Teatro Piccinni di Bari, in concomitanza con il Bari International Film & TV Festival. Tra gli ospiti figurano i protagonisti dello spettacolo

Il late night show Paradise, ideato e condotto da Pascal Vicedomini, approda a Bari con la seconda puntata, in onda venerdì 27 marzo dopo mezzanotte su Rai 2, ospitata nello storico Teatro Piccinni in concomitanza con il Bif&st – Bari International Film & TV Festival. Il format itinerante porta sul palco personaggi del cinema, della musica e della televisione, unendo spettacolo e racconto dei territori italiani. Ad aprire la puntata sono stati i protagonisti del film Il Dio dell’amore: Isabella Ragonese, Corrado Fortuna, il musicista Stefano Bollani con Valentina Cenni e il regista Francesco Lagi. Tra cinema e tradizione musicale. A seguire, la scena si è accesa con Vinicio Marchioni, Enrico Borello e il gruppo Terraross, coinvolti in un momento spettacolare di ballo sulle note della tradizionale pizzica salentina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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