Sport e musica anti Trump attacchi durante Superbowl e Olimpiadi L’Ira del tycoon | Spettacolo terribile

Durante il Superbowl e le Olimpiadi, artisti e atleti hanno aperto il fuoco contro Trump. Il tycoon non le manda a dire e parla di “spettacolo terribile”. La guerra tra musica, sport e politica sembra non avere fine, con attacchi che arrivano da più fronti e che infiammano il dibattito pubblico.

Milano, 10 febbraio 2026 –???Non c’è pace per il presidente Trump. C’è un filo rosso che collega Olimpiadi e Superbowl, la finale-evento del football americano e pure i recenti premi musicali Grammy. E non è lo sport. Sono le critiche al presidente americano e all’agenzia anti- immigrazione Ice. E il presidente – nel suo stile – ha risposto per le rime, in particolare ai messaggi inclusivi lanciati dal cantante superstar portoricano Bad Bunny protagonista del megaspettacolo musicale al Superbowl, e allo sciatore freestyle Hunter Hess che ha esternato il suo pensiero sull’America di oggi. Il tutto senza contare le proteste anti Ice e anti Olimpiadi andate in scena a Milano e le bordate di fischi ricevute a San Siro dal presidente JD Vance che avevano fatto dire a Trump: "Sono sorpreso”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

L’ira di Trump contro Bad Bunny: “Terribile, nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e i balli sono disgustosi”. Ma è il SuperBowl più visto di sempre

Trump ha scagliato un attacco diretto contro Bad Bunny durante il Super Bowl, definendo il suo concerto “terribile” e criticando i balli come “disgustosi”.

Trump attacca l’Halftime Show del Super Bowl: “Uno spettacolo terribile, un affronto all’America

Donald Trump torna ad attaccare lo spettacolo dell’Halftime Show del Super Bowl.

