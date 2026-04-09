Il rapporto tra gli Stati Uniti e la Santa Sede ha subito un'impennata di tensione, secondo fonti ufficiali. La notizia, confermata da un quotidiano internazionale, riguarda un confronto tra i vertici delle due istituzioni. Le divergenze riguardano principalmente la gestione della crisi in Medio Oriente, con il Vaticano che avrebbe rifiutato alcune pressioni percepite come inaccettabili. La notizia ha suscitato reazioni a livello globale, lasciando increduli molti osservatori.

I rapporti tra Washington e la Santa Sede entrano in una fase di alta tensione. Al centro del confronto, secondo quanto riportato da The Free Press, vi sarebbero divergenze di linea sulla crisi in Medio Oriente e, soprattutto, pressioni giudicate inaccettabili dal Vaticano. In questo contesto, Papa Leone XIV avrebbe deciso di sospendere il previsto rientro ufficiale negli Stati Uniti, legato alle celebrazioni per il 250° anniversario della nazione americana. La frattura si sarebbe resa evidente già a inizio gennaio, quando il Pontefice ha commentato pubblicamente le dichiarazioni del presidente Donald Trump sull’Iran, tracciando una posizione distinta da quella della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Papa Leone choc con Donald Trump, la notizia ufficiale arrivata ora: tensione altissima. Tutto il mondo sorpreso

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Comunque, mentre noi parlaimo d'altro, Papa Leone si è messo di traverso a Trump in modo diretto e plateale contro la guerra. Ovvero fa il Papa. E anche di più. Per tutta risposta il pazzo si è messo contro il Papa, quasi minacciando il Vaticano. Mai accaduto. x.com

Il presidente della Regione Alberto Stefani ha invitato Papa Leone XIV in visita in Veneto, ecco le sue dichiarazioni dopo aver incassato la risposta affermativa da parte del Pontefice nel corso dell’incontro, giovedì 9 aprile in Vaticano, con gli atleti olimpici e pa - facebook.com facebook