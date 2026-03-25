Atto ufficiale Caos Santanchè la notizia arrivata ora dai palazzi della politica | cosa sta succedendo

Nella giornata di oggi a Roma si sono registrati momenti di tensione tra le forze di opposizione e il governo, con quest'ultimo al centro di un’azione parlamentare. La notizia è stata comunicata dai rappresentanti politici e riguarda un atto ufficiale che ha provocato reazioni e discussioni nelle sedi istituzionali. La situazione ha alimentato il caos tra le direzioni politiche presenti nella capitale.

Nuova giornata di tensione a Roma, dove le forze di opposizione hanno rilanciato l’iniziativa parlamentare contro il governo. A Palazzo Madama la richiesta è stata avanzata fin dall’avvio dei lavori, con l’obiettivo di portare rapidamente in aula la discussione su un atto formale che riguarda la ministra del Turismo. Al centro del confronto, però, non c’è solo la posizione della ministra: l’opposizione chiama in causa anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, invitata a chiarire pubblicamente la linea dell’esecutivo. A intervenire in apertura è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, che ha chiesto esplicitamente un intervento della premier per “mettere fine a questo balletto indecente”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Atto ufficiale”. Caos Santanchè, la notizia arrivata ora dai palazzi della politica: cosa sta succedendo Articoli correlati “Tutto bloccato”. Caos alla Camera, sta succedendo adesso! La notizia è appena arrivataAlla Camera dei deputati è stato disposto il blocco delle nuove prenotazioni delle sale destinate alle conferenze stampa. “È dentro la macchina”. Federica Torzullo, la notizia arrivata poco fa: cosa sta succedendoLa morte di Federica Torzullo continua a scuotere Anguillara e ad alimentare un’indagine che, giorno dopo giorno, si arricchisce di nuovi elementi... Tutto quello che riguarda Caos Santanchè Discussioni sull' argomento Giorgia Meloni, lo ha fatto davvero: non è mai successo prima!; Governo nel caos, si dimettono Delmastro e Bartolozzi, rischia anche Santanché: ora sarà effetto domino?; Caos governo, è scontro totale: Santanché shock. Caos Governo, Meloni chiede le dimissioni, Santanchè resiste: chi decide davvero?Meloni chiede le dimissioni di Santanchè, ma non può rimuoverla direttamente: ecco cosa dice la legge, il ruolo del Parlamento e cosa può succedere ora. tag24.it Daniela Santanchè gela Giorgia Meloni: è caos nel governo, cosa succede ora - facebook.com facebook Santanchè - problemi nel suo caso sono dovuti «alla mia privata attività di imprenditrice». Tutte «storie peraltro vecchie di anni», che «nulla hanno a che fare con il mio ruolo di ministro». Quindi, secondo Santanchè nella vita privata puoi essere disonesto Sia x.com