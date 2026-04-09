Durante un'udienza in Vaticano, il Papa ha rivolto un messaggio agli atleti che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi e Paralimpiadi. In precedenza, gli atleti erano stati ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica italiana. La discussione si è concentrata sulla necessità di superare la logica della violenza e di promuovere invece il valore dell'incontro tra le persone.

Udienza in Vaticano da Papa Leone per gli atleti olimpici e paralimpici che ieri sono stati ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella. Voi, con la vostra presenza, avete reso visibile questa possibilità di pace come una profezia niente affatto retorica: spezzare la logica della violenza per promuovere quella dell’incontro, ha detto loro il Pontefice. Servizio di Paolo Fucili RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Scherma, gli atleti olimpici sfidano in pedana i colleghi paralimpiciSabato 14 e domenica 15 marzo al Piacenza Expo la gara inclusiva più partecipata nella storia della FIS.

Milano Cortina, Locatelli: “Ora parità di trattamento e premi tra atleti olimpici e paralimpici”(Adnkronos) – Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si avviano verso il gran finale.

Papa agli atleti olimpici e paralimpici: spezzare logica violenza per quella dell’incontro

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"Davvero lo #sport, quando viene autenticamente vissuto, non resta soltanto una prestazione: è una forma di linguaggio, un racconto fatto di gesti, di fatica, di attese, di cadute e di ripartenze", dice il #Papa agli atleti olimpici x.com

Udienza di Papa Leone XIV agli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026 nella Sala Clementina in #Vaticano Oggi #9aprile ore 10.30 in diretta su #Play2000 Scarica l’APP https://www.play2000.it/thanks E in seconda serata su #TV2000 - facebook.com facebook