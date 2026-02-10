Gianluigi Paragone contro Petrecca | Un direttore di Rai Sport che non conosce gli atleti si deve dimettere

Gianluigi Paragone si scaglia contro Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, dopo la brutta figura durante la telecronaca delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Paragone dice che Petrecca, che dovrebbe conoscere gli atleti, si deve dimettere. La polemica rimbalza tra le mura della Rai, mentre il pubblico si chiede se questa vicenda possa influenzare la credibilità della trasmissione.

Continua a tenere banco la vicenda del direttore di RaiSport, Paolo Petrecca, dopo l’imbarazzante telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina curata proprio dal direttore della testata sportiva della Rai: stavolta è il giornalista ed ex senatore Gianluigi Paragone ad attaccare il collega. Ospite di Omnibus, infatti, Paragone ha dichiarato: “Il vero problema della Rai è il direttore di Rai Sport Paolo Petrecca. È di una sciatteria impressionante. Oltre che di superbia. Pensava di poter andare a fare la telecronaca dell’inaugurazione delle Olimpiadi senza prepararsi. 🔗 Leggi su Tpi.it

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi.

