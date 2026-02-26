Francesca Lollobrigida | Lo sport sia un diritto deve essere accessibile a tutti

Francesca Lollobrigida afferma che lo sport deve essere un diritto di tutti, sottolineando l'importanza di renderlo accessibile senza barriere. Ritiene che le attività sportive siano fondamentali e che i valori insegnati in campo si riflettano nella vita di ogni giorno. La sua posizione è chiara: l'inclusione nello sport rappresenta un elemento essenziale per la società.

“Io parto da una base, e cioè che lo sport è fondamentale. Quella che io sono lo devo allo sport, i valori che ti ti insegna lo sport poi li riporti nella vita quotidiana. Partendo da questa base, lo sport deve essere un diritto di tutti e deve essere, soprattutto, accessibile a tutti”. Così a LaPresse la campionessa olimpica di pattinaggio velocità Francesca Lollobrigida, all’indomani della partecipazione al Festival di Sanremo 2026 come ospite della seconda serata, racconta il suo impegno in prima persona nel promuovere progetti inclusivi di beneficenza. “Far parte della campagna ‘Campioni ogni giorno’, in cui vengono donati degli ausili per rendere accessibile lo sport ai ragazzi con disabilità, è per me una cosa bellissima, di gran cuore”, continua ancora l’atleta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

