Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificata una discussione tra Paola Caruso e Adriana Volpe. La Caruso ha dichiarato di essere stata fatta arrabbiare dalla Volpe, definendola perfida. Dopo l’alterco, la Caruso si è diretta davanti alla porta del tugurio per raccontare quanto accaduto ad Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei presenti nella casa.

Alle sue 'alleate' la gieffina ha detto di aver notato che Adriana Volpe si era recata più volte davanti al tugurio e le che ha chiesto come mai fosse sempre lì. La gieffina le ha risposto dicendo che lo faceva per stuzzicare e provocare. Tra le varie cose la Bonas di Avanti un altro alle sue amiche ha detto: "Devi vedere cosa è uscito fuori, una perfidia, mi ha fatto sbarellare. Io le ho detto che concorro da sola, io sto con Alessandra perché mi dà buone energie". Ad Adriana Volpe la gieffina ha anche detto che lo dice chiaramente quando non è d'accordo con Alessandra Mussolini, di certo non le dice sì solo per non andarle contro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Paola Caruso al veleno con Adriana Volpe al Grande Fratello Vip: “Mi ha fatto sbroccare, è perfida”

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