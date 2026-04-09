Pamela caccia al Dna per svelare il giallo del cadavere senza testa

A Bergamo, le autorità stanno indagando sulla scomparsa della testa di una donna di 29 anni trovata senza questa parte del corpo. Mercoledì pomeriggio sono stati prelevati campioni di DNA dal cadavere, nel tentativo di raccogliere elementi utili a chiarire la vicenda. La ricerca si concentra sull’identità dell’autore e sulle ragioni che potrebbero aver portato alla sottrazione di questa parte del corpo.

Bergamo. Chi e perché ha sottratto la testa di Pamela Genini? Forse i campioni prelevati mercoledì pomeriggio sul corpo della 29enne potranno aiutare gli inquirenti a orientarsi in questo giallo intricato e dalle tinte oscure. L’accertamento è stato affidato al responsabile dell’unità di medicina legale dell’ospedale Papa Giovanni, Matteo Marchesi, affiancato da Marco Cummaudo del Labanof (Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano) e dal consulente della famiglia, Antonello Cirnelli. Nel corso di circa tre ore di esame, gli specialisti hanno prelevato campioni biologici sia dal corpo sia dal feretro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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